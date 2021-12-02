Стало известно, где будет применяться открытое китайцами антитело

«Я бы не назвал это чрезмерным открытием. Но это показывает, что есть некий участок в S-белке, который является общим для разных штаммов, но мы это знали, ведь вакцина против уханьского штамма действуют и против других, однако в меньшей степени», — сказал эксперт.

По его словам, есть специальный генетический метод, при котором иммунизируют животное, потом берут у него определенный участок ДНК, отвечающий за выработку антител, и, манипулируя этим участком получают антитела, направленные на определенный антигенный детерминант. Так ученый прокомментировал, как китайским ученым удалось создать антитело.

Напомним, китайские ученые заявили об открытии моноклонального антитела, которое демонстрирует эффективность против новых штаммов COVID-19. На основе этого антитела можно впоследствии создать универсальную вакцину против коронавируса, утверждают авторы исследования.

Вакцина с антителом, нейтрализующим все известные штаммы коронавируса, может появиться в мире не раньше, чем через год-полтора, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

