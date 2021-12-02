Стало известно, где будет применяться открытое китайцами антитело

Стало известно, в каких случаях будет использоваться антитело, открытое молекулярными биологами из Китая, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на вирусолога Анатолия Альтштейна.

«Китайское антитело»: Вирусолог раскрыл, как создадут «универсальную вакцину»

«Я бы не назвал это чрезмерным открытием. Но это показывает, что есть некий участок в S-белке, который является общим для разных штаммов, но мы это знали, ведь вакцина против уханьского штамма действуют и против других, однако в меньшей степени», — сказал эксперт.

По его словам, есть специальный генетический метод, при котором иммунизируют животное, потом берут у него определенный участок ДНК, отвечающий за выработку антител, и, манипулируя этим участком получают антитела, направленные на определенный антигенный детерминант. Так ученый прокомментировал, как китайским ученым удалось создать антитело.

Напомним, китайские ученые заявили об открытии моноклонального антитела, которое демонстрирует эффективность против новых штаммов COVID-19. На основе этого антитела можно впоследствии создать универсальную вакцину против коронавируса, утверждают авторы исследования.

Вакцина с антителом, нейтрализующим все известные штаммы коронавируса, может появиться в мире не раньше, чем через год-полтора, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Arek Socha//Pixabay
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры