Стали известны результаты клинических исследований российского лекарства от коронавируса
Медицинский журнал «Инфекционные болезни» опубликовал итоги клинического исследования препарата «Коронавир», используемого в лечении новой коронавирусной инфекции.
Авторами исследования стали учёные из Центрального НИИ эпидемиологии, ряда государственных учреждений здравоохранения Москвы и Санкт-Петербурга, а также эксперты фармацевтической компании «Р-Фарм».
В ходе исследования медики оценивали эффективность и безопасность действующего вещества фавипиравир для лечения лёгкой и среднетяжёлой формы COVID-19. В испытаниях участвовали 168 пациентов возрастом от 18 до 60 лет с подтверждённой коронавирусной инфекцией.
Учёные выяснили, что применение «Коронавира» ускоряло улучшение состояния пациентов на 4 дня. Улучшения через неделю были в 1,5 раза выше, чем при стандартной терапии без использования препарата.
Отмечается, что фавипиравир не вызывал у участников исследования тяжелых побочных эффектов. Среди нежелательных явлений препарата указываются лёгкие желудочно-кишечные нарушения, а также бессимптомное повышение уровня мочевой кислоты в крови.
Авторы исследования подчёркивают, что «Коронавир» — один из первых препаратов в России и в мире, который борется непосредственно с коронавирусом, а не с его осложнениями.
Ранее в среду «Фавипиравир» включили в российский перечень жизненно важных лекарств.
Минздрав России 3 сентября опубликовал список препаратов, разрешённых для лечения новой коронавирусной инфекции. Для борьбы с вирусом в ведомстве рекомендовали фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты интерферона-альфа, ремдесивир, умифеновир.
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