«Фавипиравир» в России включили в перечень жизненно важных лекарств

Препарат для лечения коронавирусной инфекции «Фавипиравир» включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, передает РИА Новости.

Ранее фармакологи обнаружили у средства побочный эффект. В документе, фиксирующем итоги исследования, сказано, что препарат может вызывать моторные нарушения и падения.

Кроме того, ученые указали на тот факт, что производители до сих пор не опубликовали ни одного развернутого научного исследования, подтверждающего эффективность препарата против SARS‑CoV-2.

Исполнительный директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в эфире НСН объяснила, что в тяжелых противовирусных препаратах побочные эффекты – далеко не редкое явление. Эксперт призвала использовать его только под контролем медиков.

Розничная цена препаратов от коронавируса на основе фавипиравира снизилась более, чем вдвое, отмечает тем временем Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛекарстваКоронавирус
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