В Киеве произошла драка со стрельбой между иностранцами

В центре Киева произошла драка со стрельбой, сообщает «Страна.ua».

СМИ: Массовая драка с ножами и топорами между мигрантами произошла в Москве

Ее участники – группа из более десяти иностранцев. По данным издания, одним из пострадавших оказался военный.

Известно, что конфликт длился около часа. О причинах драки не сообщается.

ФОТО: ТАСС / dpa
