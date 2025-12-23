В Киеве произошла драка со стрельбой между иностранцами
23 декабря 202500:34
В центре Киева произошла драка со стрельбой, сообщает «Страна.ua».
Ее участники – группа из более десяти иностранцев. По данным издания, одним из пострадавших оказался военный.
Известно, что конфликт длился около часа. О причинах драки не сообщается.
