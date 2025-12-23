В Киеве произошла драка со стрельбой между иностранцами

В Кремле не знают, что Вэнс имел в виду под «прорывом» по Украине ПВО сбила над Севастополем две воздушные цели РФ поставила оружие новому правительству Мадагаскара Борт «Уральских авиалиний» сел в Ашхабаде с выключенным двигателем В словарь русского языка попали «релокант», «чекап», «драконоборец» и другие новые слова