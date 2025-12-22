Суд начал процесс по делу о диверсиях и поджогах в Подмосковье
Второй Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении уроженца Украины, обвиняемого в поджогах объектов инфраструктуры по заданию куратора из террористической организации «Легион «Свобода России» (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом сообщает РИА Новости.
Фигурантом дела является водитель Дмитрий Балог, ранее получивший гражданство России. Ему вменяются государственная измена, террористический акт, диверсия, покушение на диверсию, а также участие в террористическом и диверсионном сообществах и в деятельности организации, признанной террористической.
Согласно обвинительному заключению, Балог совершил поджоги релейных и климатических шкафов операторов связи, а также трех автобусов на стоянке Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД. Кроме того, он фотографировал объекты военной инфраструктуры и личный состав двух воинских частей в Московской области.
В обвинении отмечается, что действия подсудимого были направлены на подрыв экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации. Судебное разбирательство по делу продолжается, передает «Радиоточка НСН».
