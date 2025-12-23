СМИ: Уволены помощники депутатов из-за продажи мест на “круглые столы”
В Госдуме уволены 15 помощников депутатов, сообщает РБК.
Они организовали схему по продаже мест на «круглые столы». 12 человек работали на депутата от ЛДПР Андрея Свинцова. Работу потеряли по одному помощнику Каплана Панеша от ЛДПР, Розы Чемерис от партии «Новые люди» и Евгения Федорова от «Единой России».
Депутат Чемерис прокомментировала свое решение, заявив, что уволила помощника за «убитые нервы». Представители Свинцова и Федорова публично ситуацию не прокомментировали.
Ранее Свинцов открестился от «продажи» круглых столов в Госдуме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Во Львове закончились места на военном кладбище
- В Киеве произошла драка со стрельбой между иностранцами
- СМИ: Уволены помощники депутатов из-за продажи мест на “круглые столы”
- СМИ: Китай разместил межконтинентальные ракеты на границе с Монголией
- Суд начал процесс по делу о диверсиях и поджогах в Подмосковье
- СМИ: В Финляндии связали рост гибели оленей с «российскими волками»
- В ЕС напомнили о праве Дании и Гренландии решать вопрос статуса острова
- Бэнкси показал в Лондоне новый мурал о детской бездомности
- В Севастополе средства ПВО сбили воздушные цели
- Путин удивился размеру феодосийских сережек из собрания Эрмитажа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru