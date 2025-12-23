СМИ: Уволены помощники депутатов из-за продажи мест на “круглые столы”

Они организовали схему по продаже мест на «круглые столы». 12 человек работали на депутата от ЛДПР Андрея Свинцова. Работу потеряли по одному помощнику Каплана Панеша от ЛДПР, Розы Чемерис от партии «Новые люди» и Евгения Федорова от «Единой России».

Депутат Чемерис прокомментировала свое решение, заявив, что уволила помощника за «убитые нервы». Представители Свинцова и Федорова публично ситуацию не прокомментировали.

Ранее Свинцов открестился от «продажи» круглых столов в Госдуме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

