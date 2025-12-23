СМИ: Китай разместил межконтинентальные ракеты на границе с Монголией
Китай разместил свыше 100 твёрдотопливных межконтинентальных баллистических ракет DF-31 в трёх пусковых шахтах близ монгольской границы, сообщает Reuters со ссылкой на Пентагон.
По оценкам американского военного ведомства, на прошлый год арсенал КНР составлял порядка 600 ядерных боезарядов. Темпы его увеличения несколько снизились, однако Пекин намерен нарастить его до 1000 единиц к 2030 году.
В отчёте отдельно подчёркивается нежелание Пекина вступать в переговоры по контролю над вооружениями. Также в нём рассматривается сценарий, согласно которому КНР стремится создать военный потенциал, достаточный для победы в возможном конфликте с Тайванем к 2027 году. Для этого изучается возможность поражения целей, включая силы США на расстоянии 1500-2000 морских миль от своей территории.
США занимают двойственную позицию в тайванском вопросе, с одной стороны, поддерживая принцип одного Китая, а с другой — поставляя оружие на Тайвань, при этом Вашингтон осознанно обостряет напряженность в этом регионе. Об этом в беседе с НСН заявил член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Китай разместил межконтинентальные ракеты на границе с Монголией
- Суд начал процесс по делу о диверсиях и поджогах в Подмосковье
- СМИ: В Финляндии связали рост гибели оленей с «российскими волками»
- В ЕС напомнили о праве Дании и Гренландии решать вопрос статуса острова
- Бэнкси показал в Лондоне новый мурал о детской бездомности
- В Севастополе средства ПВО сбили воздушные цели
- Путин удивился размеру феодосийских сережек из собрания Эрмитажа
- Немецкий политолог объяснил, что стоит за «предательством» Макроном Мерца
- Каждый десятый россиянин ходит на корпоративы ради служебного романа
- Врачи предупредили о росте травм глаз из-за пиротехники в Новый год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru