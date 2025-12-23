СМИ: Китай разместил межконтинентальные ракеты на границе с Монголией

По оценкам американского военного ведомства, на прошлый год арсенал КНР составлял порядка 600 ядерных боезарядов. Темпы его увеличения несколько снизились, однако Пекин намерен нарастить его до 1000 единиц к 2030 году.

В отчёте отдельно подчёркивается нежелание Пекина вступать в переговоры по контролю над вооружениями. Также в нём рассматривается сценарий, согласно которому КНР стремится создать военный потенциал, достаточный для победы в возможном конфликте с Тайванем к 2027 году. Для этого изучается возможность поражения целей, включая силы США на расстоянии 1500-2000 морских миль от своей территории.

США занимают двойственную позицию в тайванском вопросе, с одной стороны, поддерживая принцип одного Китая, а с другой — поставляя оружие на Тайвань, при этом Вашингтон осознанно обостряет напряженность в этом регионе. Об этом в беседе с НСН заявил член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов.

