СМИ: Во Львове закончились места на военном кладбище
23 декабря 202501:01
В украинском городе Львов на западе страны закончились места на военном кладбище, сообщает газета The Times.
По данным издания, что из-за сложившейся ситуации власти вынуждены искать другой участок для захоронения погибших. Ожидается, что на новом месте может быть размещено до 500 могил.
По словам украинских чиновников, этого количества вскоре может оказаться недостаточно.
Ранее президент России Владимир Путин допустил сворачивание фронта ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
