Срок годности вакцины «Спутник V» увеличили до полутора лет

Срок годности вакцины от коронавируса «Спутник V» увеличен до 18 месяцев. Об этом говорится в обновлённой инструкции к препарату, которая опубликована в государственном реестре лекарственных средств.

«Спутник V» назван лучшей вакциной в мире

В документе речь идёт о каждом из двух компонентов вакцины.

«Срок годности. Замороженный препарат. Производственная площадка АО «Генериум», Россия. Компонент I – 18 месяцев, Компонент II – 18 месяцев», - сказано в инструкции.

Ранее директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность препарата от коронавируса «Спутник V» российского производства в борьбе с разновидностью «Омикрон» превышает соответствующие показатели иностранных вакцин Pfizer и Moderna, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаСпутник V
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