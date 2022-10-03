Срок годности вакцины «Спутник V» увеличили до полутора лет
Срок годности вакцины от коронавируса «Спутник V» увеличен до 18 месяцев. Об этом говорится в обновлённой инструкции к препарату, которая опубликована в государственном реестре лекарственных средств.
В документе речь идёт о каждом из двух компонентов вакцины.
«Срок годности. Замороженный препарат. Производственная площадка АО «Генериум», Россия. Компонент I – 18 месяцев, Компонент II – 18 месяцев», - сказано в инструкции.
Ранее директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность препарата от коронавируса «Спутник V» российского производства в борьбе с разновидностью «Омикрон» превышает соответствующие показатели иностранных вакцин Pfizer и Moderna, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,1 млн+24 158 / сут.
Умерли
388 тыс.+91 / сут.
Выздоровели
20,2 млн+35 294 / сут.
- В МИД Германии заявили, что серьезно воспринимают слова Путина о «всех средствах защиты»
- США ввели санкции против премьера Боснии и Герцеговины
- Депутат Госдумы: Принятие Украины в НАТО противоречит планам альянса
- Bloomberg: морские поставки российской нефти в Европу резко упали
- Эксперимент с электронными правами стартовал во Владимирской области
- Срок годности вакцины «Спутник V» увеличили до полутора лет
- В Липецкой области за восемь месяцев 2022 года построили 3952 квартиры
- Эсеры предложили единовременно выплачивать мобилизованным полмиллиона рублей
- СМИ: венгерская компания MVM договорилась с «Газпромом» об отсрочке платежа
- Минобороны показало видео прибытия в ЛНР мобилизованных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru