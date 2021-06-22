«Спутник V» защищает от смерти от COVID-19
Вакцина «Спутник V» практически на 100% защищает от тяжелых и летальных случаев, несмотря на новые штаммы. Об этом заявил руководитель лаборатории Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.
Он также сообщил, что препарат эффективно борется с индийским штаммом коронавируса.
«"Спутник", безусловно, справляется [с индийским штаммом], потому что у нас есть и молекулярное объяснение, которое показывает, что вирусонейтрализующая активность, хотя и снижается, она не теряется, она сохраняется. Поэтому высокие титры антител, безусловно, являются защитными против индийского варианта вируса», - сказал Гущин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
По его словам, иммунитет точно сохраняется на полгода, затем «хорошо бы ревакцинироваться». Соответствующие рекомендации сейчас готовятся.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что именно этой «версией» коронавируса заражены почти 90% больных COVID-19 в столице, передает RT. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что индийский штамм при проникновении в клетки становится очень устойчивым к антителам.
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