Минздрав продлил срок годности вакцины «Спутник V»

Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в инструкцию по медицинскому применению вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает пресс-служба ведомства.

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В сообщении говорится, что речь идёт о сроке годности препарата, который был продлён для разных производителей.

«Сроки годности вакцин... были продлены и составляют от шести месяцев до года для препаратов разных производителей», - уточнили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что решение было принято на основании экспертизы, в результате которой было подтверждено, что качество, безопасность и эффективность препарата сохраняется на протяжении всего срока годности.

Ранее в Минздраве РФ заявили, что вакцины «Спутник» для профилактики коронавируса достаточно во всех российских регионах, сформированы значительные запасы, сообщает RT.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:МинздравКоронавирусВакцинаСпутник V
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