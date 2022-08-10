Минздрав продлил срок годности вакцины «Спутник V»

В сообщении говорится, что речь идёт о сроке годности препарата, который был продлён для разных производителей.

«Сроки годности вакцин... были продлены и составляют от шести месяцев до года для препаратов разных производителей», - уточнили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что решение было принято на основании экспертизы, в результате которой было подтверждено, что качество, безопасность и эффективность препарата сохраняется на протяжении всего срока годности.

Ранее в Минздраве РФ заявили, что вакцины «Спутник» для профилактики коронавируса достаточно во всех российских регионах, сформированы значительные запасы, сообщает RT.

