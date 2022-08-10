Минздрав продлил срок годности вакцины «Спутник V»
Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в инструкцию по медицинскому применению вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что речь идёт о сроке годности препарата, который был продлён для разных производителей.
«Сроки годности вакцин... были продлены и составляют от шести месяцев до года для препаратов разных производителей», - уточнили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что решение было принято на основании экспертизы, в результате которой было подтверждено, что качество, безопасность и эффективность препарата сохраняется на протяжении всего срока годности.
Ранее в Минздраве РФ заявили, что вакцины «Спутник» для профилактики коронавируса достаточно во всех российских регионах, сформированы значительные запасы, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,8 млн+23 771 / сут.
Умерли
383 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+14 552 / сут.
- Хоккеист СКА Воробьев признался в покупке военного билета
- Профсоюз завода IKEA в Ленобласти сообщил о возобновлении работы предприятия
- СМИ: Индия при расчетах с Россией отказалась от доллара США
- Минздрав продлил срок годности вакцины «Спутник V»
- Соучредитель Amnesty International покинул свой пост из-за доклада о преступлениях ВСУ
- Эксперт озвучил стоимость «лекарственного суверенитета» России
- Адвокат: Марине Овсянниковой предъявили обвинение по статье о «фейках» про армию
- СМИ: в Нидерландах зафиксирована самая высокая в Европе цена на газ
- Суд отправил под домашний арест гендиректора фирмы по делу о гибели трех рабочих
- В Пентагоне заявили, что США намерены продолжить поставлять Украине вооружение
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru