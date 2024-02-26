Спрос на тонометры в России вырос на 29% в 2023 году

В 2023 году спрос на тонометры в России увеличился на 29%, пишут «Известия».

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Онлайн за 2023 год было продано 2,2 миллиона тонометров. Так, объем онлайн-продаж приборов достиг трех миллиардов рублей.

В розницу продали тонометров почти на 12 миллиардов рублей, что на миллиард больше, чем в 2022 году.

Ранее «Х5 Клуб» представил рейтинг ЗОЖ-регионов России - индекс «Авокадо». В пресс-службе компании указали, что список показывает, где больше всего покупают продуктов для правильного питания. Лидером рейтинга стала Кабардино-Балкария. Также в топ-3 попали Карачаево-Черкесская республика и ХМАО-Югра, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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