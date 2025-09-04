За безопасность детей и подростков всегда отвечают взрослые, это касается и страшных квестов, заявила член Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ, заместитель председателя комиссии по финансовой грамотности и гостеприимству Марина Нестеренко в пресс-центре НСН.

«Вчера мы провели круглый стол на эту тему. Мы увидели не насаждение мнения власти, а диалог с властью. Я увидела реальный диалог с участием различных ветвей исполнительной и законодательной власти, которые реально увидели проблему. Проблема серьезнейшая, потому что безопасность детей стоит на первом месте во все времена. Во всех проблемах с детьми виноваты взрослые на всех уровнях. Начиная от детского сада, школы, института, родители, компании, которые предоставляют услуги и так далее. Виноваты взрослые, которые не соблюли права детей, не смогли обеспечить детям безопасный мир, объяснить правила безопасности», - отметила она.

По ее словам, родители зачастую сами соглашаются на жесткие сценарии квестов для детей.

«По данным одного из игрока рынка, 30% опрошенных родителей настаивали на более жестких сценариях и контактах, заказывая квесты для детей. Сегодняшние родители очень молодые по своему восприятию мира. Им кажется, что это клёво. Они не понимают, что страх для ребенка – это немного другое. Безответственный бизнес подстраивается под такие запросы, а ответственный бизнес отказывается», - добавила собеседница.

В столице всё большую популярность набирают хоррор-квесты - атмосферные развлечения с элементами страха и неожиданности. С марта прошлого года в России ввели новые требования обеспечения безопасного и комфортного прохождения квестов для детей. Одним из первых пунктов стало установление возрастного ценза, чтобы родитель смог правильно подобрать интересную игру для своего ребенка. Кроме того, теперь сопровождающий может следить за развитием сюжета в специальной комнате, где администратор продемонстрирует все этапы прохождения локаций с помощью видеокамер.

СМИ сообщают о различных случаях травмирования подростков во время таких развлечений, в связи с чем профессиональное сообщество вместе с ТПП РФ организовало круглый стол на тему выработки единого госстандарта безопасности.

