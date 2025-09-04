Решетников сообщил о дефляции в России

Дефляция зафиксирована в России в августе. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на полях Восточного экономического форума.

Как отметил глава Минэкономразвития, последние два месяца в стране наблюдается дефляция, если не учитывать традиционную июльскую индексацию тарифов на коммунальные услуги.

«Потому что данные по августу, ну они пока недельные... На следующей неделе Росстат скажет уже итоговую августовскую инфляцию по широкой корзине товаров. Но по неделькам пока мы видим тоже дефляцию», - подчеркнул Решетников.

Ранее министр заявил, что российская экономика охлаждается быстрее, чем ожидалось, пишет RT.

