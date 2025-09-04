Армия России освободила село Новоселовка в Запорожской области. Об этом заявили в Минобороны.

Отмечается, что силы группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны ВСУ и установили контроль над этой территорией.

«Кроме того, полностью завершено освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки... «Восток», - подчеркнули в военном ведомстве.

Ранее Вооруженные силы РФ освободили Федоровку в ДНР, пишет RT.

