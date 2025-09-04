ВС России освободили Новоселовку в Запорожской области
4 сентября 202512:16
Армия России освободила село Новоселовка в Запорожской области. Об этом заявили в Минобороны.
Отмечается, что силы группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны ВСУ и установили контроль над этой территорией.
«Кроме того, полностью завершено освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки... «Восток», - подчеркнули в военном ведомстве.
Ранее Вооруженные силы РФ освободили Федоровку в ДНР, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарова назвала уничтожение УПЦ на Украине «обеснованием»
- ВС России освободили Новоселовку в Запорожской области
- Где Россия будет искать нефть после исчерпания запасов
- Путина во Владивостоке научили словам «чиловая катка», «траблы» и «кринж»
- HR-эксперт назвал бездарями тех, кто подбирает сотрудников по имени
- Решетников сообщил о дефляции в России
- «Достроимся до мышей»: Покупку однушек по льготной ипотеке предложили запретить
- Рютте призвал страны НАТО в пять раз увеличить число систем ПВО и ПРО
- СВР: Мерц одержим реваншем за разгром нацистской Германии
- Клименко объяснил, что мешает RuTube подключить мощную монетизацию
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru