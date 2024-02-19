«Кризис ночных клубов»: Нарколог опроверг отказ россиян от ЗОЖ

«Тренд на ЗОЖ набирает силу, большинство регионов в этом преуспели. Это надо зафиксировать. Мы замечаем это по разным показателям, например, по употреблению алкоголя в молодых возрастных категориях, по масштабам посещений фитнес-залов и так далее. Еще один тренд, который вообще общемировой - снижается посещение ночных клубов молодыми людьми. У нас грядет кризис ночных клубов. Это пока тренд Европы в основном, за которым следует и Россия», - отметил он.

Он также не поверил в то, что в Самарской области и Башкортостане люди отказываются от здорового образа жизни. А в малых регионах Исаев сослался на погрешность статистики.

«Что касается отстающих регионов, речь идет о точечных факторах, которые на это влияют. Если мы берем малые регионы, например, Еврейскую автономную область, здесь чистая статистика – малое количество респондентов, большая погрешность. Расхождения исследований могут быть очень существенными, это человеческий фактор. С Адыгеей и Мордовией та же история. Для меня стало удивительным попадание в этот список Самарской области, Башкортостана. Я недавно был на конференции в рамках башкирского Дня трезвости. Там очень много именно мероприятий и мер такого рода, здоровый образ жизни активно продвигается», - заключил собеседник НСН.

Ранее «Х5 Клуб» представил рейтинг ЗОЖ-регионов России - индекс «Авокадо». В пресс-службе компании указали, что список показывает, где больше всего покупают продуктов для правильного питания. Лидером рейтинга стала Кабардино-Балкария. Также в ТОП-3 попали Карачаево-Черкесская республика и ХМАО-Югра, передает «Радиоточка НСН».

