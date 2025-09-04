Путина во Владивостоке научили словам «чиловая катка», «траблы» и «кринж»

В четверг российский лидер прибыл с рабочим визитом во Владивосток. Так, Путин посетил филиал национального центра «Россия», где доступна интерактивная экспозиция «Уникальный русский язык». Директор учреждения Наталья Виртуозова представила панель, показывающую, как в разные эпохи звучали одинаковые по смыслу фразы.

«Сленг сейчас вот такой - может быть, это будет "чиловая катка"... "Ребята, эти проблемы - полный абсурд" - "Гайз, эти траблы - полный кринж"», - рассказала Виртуозова.

Филиал НЦ «Россия» во Владивостоке открыли на базе Приморского океанариума, построенного в 1990 году, отмечает RT.

