Специалисты выявили в Белоруссии новый вариант коронавируса ХЕС
14 октября 202412:14
Специалисты выявили на территории Белоруссии новый вариант коронавируса ХЕС, сообщила заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач республики Светлана Нечай.
По ее словам, специалисты ведут постоянный мониторинг появления новых вариантов коронавируса.
Все необходимое лабораторное оборудование для проведения диагностических исследований в стране есть, добавила Нечай.
Ранее стало известно, что в России выявлено всего семь случаев коронавирусной инфекции варианта XEC, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru