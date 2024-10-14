Специалисты выявили в Белоруссии новый вариант коронавируса ХЕС

Специалисты выявили на территории Белоруссии новый вариант коронавируса ХЕС, сообщила заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач республики Светлана Нечай.

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По ее словам, специалисты ведут постоянный мониторинг появления новых вариантов коронавируса.

Все необходимое лабораторное оборудование для проведения диагностических исследований в стране есть, добавила Нечай.

Ранее стало известно, что в России выявлено всего семь случаев коронавирусной инфекции варианта XEC, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:ЗдоровьеКоронавирусБелоруссия

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