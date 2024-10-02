Попова: Заболеваемость коронавирусом снижается, ожидается подъем по гриппу

В России заболеваемость коронавирусом идет на спад, но прогнозируется подъем по гриппу, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, новая волна будет связана именно с гриппом, при этом сезон риновирусов не прошел. В связи с этим она призвала граждан прививаться от гриппа, чтобы помочь организму.

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Так, семь случаев заражения вариантом коронавирусной инфекции XEC зарегистрировали в России. Об этом сообщил Роспотребнадзор. За неделю в стране зафиксировали более 35 тысяч случаев коронавируса. Доминирующим в РФ вариантом остается линия JN.1 с сублиниями KS.1, JN.1, LB.1.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ведомстве не видят оснований для новой пандемии коронавируса, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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