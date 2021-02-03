Специалист развеял популярные мифы о вакцинации

Вакцинация не требует предварительного анализа на антитела к COVID-19, так как их наличие не мешает действию вакцины, сообщил в интервью АиФ врач-иммунолог Владимир Болибок.

Он также рассказал о еще одном мифе о вакцинации, согласно которому риск заразиться вакцинацией увеличивается при приеме первого препарата двухкомпонентной вакцины от коронавируса. По словам врача, повышение температуры является распространенной реакцией организма на прививку и не влияет на иммунитет.

Болибок добавил, что алкоголь не может повлиять на эффективность вакцины, при этом употребление спиртного после прививки может вызвать проблемы с печенью и поджелудочной железой.

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Иммунолог порекомендовал проходить вакцинацию даже тем, кто страдает от хронических заболеваний. Он подчеркнул, что от прививки нужно отказаться тем, у кого в текущий момент происходит обострение заболевания.



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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ЭкспертыИммунитет КоронавирусВакцинация
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