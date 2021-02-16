Специалист рассказал о гаджетах, способных диагностировать заболевания

Современные технологии позволяют самостоятельно выявлять ряд проблем со здоровьем, а иногда и лечить их, сообщает «Прайм» со ссылкой на заведующего научным отделом нарушений ритма и проводимости МНОЦ МГУ имени М.В. Ломоносова Андрея Ардашева.

Так, с помощью мобильных телефонов, «умных» часов и браслетов можно диагностировать определенные заболевания. Например, в Apple Watch есть приложение «ЭКГ», которое способно записать сердцебиение, считать сердечный ритм, а потом передает результаты электрокардиограммы лечащему врачу.