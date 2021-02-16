Специалист рассказал о гаджетах, способных диагностировать заболевания
Современные технологии позволяют самостоятельно выявлять ряд проблем со здоровьем, а иногда и лечить их, сообщает «Прайм» со ссылкой на заведующего научным отделом нарушений ритма и проводимости МНОЦ МГУ имени М.В. Ломоносова Андрея Ардашева.
Так, с помощью мобильных телефонов, «умных» часов и браслетов можно диагностировать определенные заболевания. Например, в Apple Watch есть приложение «ЭКГ», которое способно записать сердцебиение, считать сердечный ритм, а потом передает результаты электрокардиограммы лечащему врачу.
А вот кардиостимуляторы и дефибрилляторы, подразумевающие хирургическое вмешательство, могут не только анализировать показатели здоровья, но и лечить. Традиционное разделение на медицину и инженерию является ключевой проблемой в разработке новых устройств, отметил медик.
Ранее Минкульт России предложил взимать авторский сбор с «умных» часов. Предполагалось, что список ввозимого оборудования, с которого можно взимать сбор, дополнится «умными» часами - причина введения подобных поправок – возможность проигрывать аудио – и видеофайлы.
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