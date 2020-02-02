Кардиолог развеял популярные мифы о фитнес-браслетах
Фитнес-браслеты, или «умные» часы, помогают контролировать параметры здоровья: пульс, давление и прочие показатели, свидетельствующие о самочувствии человека. При этом о них распространено много мифов. Об этом рассказал Sputnik врач-кардиолог Константин Иванов.
Так, принято считать, что новые гаджеты еще мало изучены и последствия их постоянного ношения тоже до конца не известны. По словам Иванова, не нужно бояться их вредного воздействия на организм.
«Нет исследований, которые говорят о вреде. Смарт-часы, трекеры и различные гаджеты не несут никакого вредного излучения», — заявил эксперт.
Кардиолог также обратил внимание на то, что смарт-часы упрощают выполнение физических упражнений и повышают активность владельца.
«Проще проходить десять тысяч шагов или соблюдать рацион питания, если гаджеты делают из этого игру», — считает Иванов.
Иванов отметил, что главным страхом людей является опасение, что «умное» устройство юудет за ними следить. Он напомнил, что функция передачи геолокации предусмотрена в гаджетах, но может быть отключена в настройках.
Ранее НСН писала, что число проданных в 2016 году «умных» гаджетов превысило отметку в 100 миллионов. По данным аналитиков, в список проданных устройств входят фитнес-браслеты, часы и трекеры.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Названы вымирающие регионы России
- Тимошенко разместила объявление о продаже партии Зеленского
- Подозреваемый по делу об обрушении крыши в кафе Новосибирска задержан
- Названы плюсы и минусы новых правил Шенгена
- Начали действовать новые правила на получение шенгенской визы