Кардиолог развеял популярные мифы о фитнес-браслетах

2 февраля 202011:22

Фитнес-браслеты, или «умные» часы, помогают контролировать параметры здоровья: пульс, давление и прочие показатели, свидетельствующие о самочувствии человека. При этом о них распространено много мифов. Об этом рассказал Sputnik врач-кардиолог Константин Иванов.

Так, принято считать, что новые гаджеты еще мало изучены и последствия их постоянного ношения тоже до конца не известны. По словам Иванова, не нужно бояться их вредного воздействия на организм.

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«Нет исследований, которые говорят о вреде. Смарт-часы, трекеры и различные гаджеты не несут никакого вредного излучения», — заявил эксперт.

Кардиолог также обратил внимание на то, что смарт-часы упрощают выполнение физических упражнений и повышают активность владельца.

«Проще проходить десять тысяч шагов или соблюдать рацион питания, если гаджеты делают из этого игру», — считает Иванов.

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Иванов отметил, что главным страхом людей является опасение, что «умное» устройство юудет за ними следить. Он напомнил, что функция передачи геолокации предусмотрена в гаджетах, но может быть отключена в настройках.

Ранее НСН писала, что число проданных в 2016 году «умных» гаджетов превысило отметку в 100 миллионов. По данным аналитиков, в список проданных устройств входят фитнес-браслеты, часы и трекеры.

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ФОТО: pixabay.com
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