Кардиолог развеял популярные мифы о фитнес-браслетах

Фитнес-браслеты, или «умные» часы, помогают контролировать параметры здоровья: пульс, давление и прочие показатели, свидетельствующие о самочувствии человека. При этом о них распространено много мифов. Об этом рассказал Sputnik врач-кардиолог Константин Иванов.

Так, принято считать, что новые гаджеты еще мало изучены и последствия их постоянного ношения тоже до конца не известны. По словам Иванова, не нужно бояться их вредного воздействия на организм.