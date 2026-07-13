«Вредные разговоры»: Демограф обозначил опасности повышения возраста молодежи
Идея увеличения планки молодости вредит демографии, заявил НСН Юрий Крупнов.
Разговоры о повышении возраста молодёжи дезориентируют людей и повышают инфантильность. Об этом в комментарии НСН заявил председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко считает необходимым увеличить возраст молодежи в России до 40 лет. В интервью РИА Новости он объяснил это тем, что сейчас человек дольше сохраняет работоспособность, высокий уровень умственной и физической активности. «В 40 лет еще семьи создают, а он уже будет стариком, что ли?», - заметил Онищенко. Сейчас в России молодежью считается социально-демографическая группа в возрасте от 14 до 35 лет включительно.
«Тема увеличения возраста молодежи с учетом предыдущих выступлений разных высокопоставленных лиц, в том числе из министерства здравоохранения, уже начинает пугать. Хорошо, допустим, мы установили возраст молодежи до 40 лет, а что это нам даст, что изменится вокруг? Ничего. Для чего тогда озвучиваются такие идеи? Кроме увеличения пенсионного возраста в голову ничего не приходит», - отметил собеседник НСН.
При этом эксперт подчеркнул, что формальное изменение возраста молодёжи не изменит объективные физиологические показатели.
«При всем росте инфантилизации населения, когда нередко люди в 40 лет ведут себя, как в 15, физиологически возраст не обманешь. Фактически, 30-летие становится очень серьезным рубежом, тем более при современной гиподинамии и других составляющих. Если рождаются дети после 30, тем более в 40, ухудшаются возможности вынашивания. Даже с точки зрения ухода за детьми, если у тебя нет 10 нянек, резко снижаются условия», - пояснил демограф.
Он призвал обозначить чёткую позицию государства в этом вопросе.
«Все эти виртуальные фантазии по поводу молодости будут плохо заканчиваться. Мы дезориентируем людей, когда начинаем повышать возраст молодости. Они думают, что еще побеситься можно, погулять, а в 40 лет уже заняться семьей. Однако физиология все это может перечеркнуть в болячках, всякого рода дисфункциях. Пора прекратить эти откровенно вредные разговоры, и четко сказать, что государство не думает о том, чтобы сдвигать вправо возраст молодости», - подчеркнул Юрий Крупнов.
В министерстве труда и соцзащиты населения до этого скептически оценили предложение о повышении возраста молодежи до 39 лет. Это приведет к увеличению нагрузки на бюджеты регионов в части софинансирования жилищной программы из федерального бюджета, следует из ответа первого замглавы ведомства Ольги Баталиной на соответствующий депутатский запрос.
Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» допустила увеличение возраста молодёжи, если бы современная медицина позволяла снижать количество мутаций в яйцеклетке после 35 лет. Однако пока это невозможно сделать.
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