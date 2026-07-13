«Тема увеличения возраста молодежи с учетом предыдущих выступлений разных высокопоставленных лиц, в том числе из министерства здравоохранения, уже начинает пугать. Хорошо, допустим, мы установили возраст молодежи до 40 лет, а что это нам даст, что изменится вокруг? Ничего. Для чего тогда озвучиваются такие идеи? Кроме увеличения пенсионного возраста в голову ничего не приходит», - отметил собеседник НСН.

При этом эксперт подчеркнул, что формальное изменение возраста молодёжи не изменит объективные физиологические показатели.

«При всем росте инфантилизации населения, когда нередко люди в 40 лет ведут себя, как в 15, физиологически возраст не обманешь. Фактически, 30-летие становится очень серьезным рубежом, тем более при современной гиподинамии и других составляющих. Если рождаются дети после 30, тем более в 40, ухудшаются возможности вынашивания. Даже с точки зрения ухода за детьми, если у тебя нет 10 нянек, резко снижаются условия», - пояснил демограф.

Он призвал обозначить чёткую позицию государства в этом вопросе.

«Все эти виртуальные фантазии по поводу молодости будут плохо заканчиваться. Мы дезориентируем людей, когда начинаем повышать возраст молодости. Они думают, что еще побеситься можно, погулять, а в 40 лет уже заняться семьей. Однако физиология все это может перечеркнуть в болячках, всякого рода дисфункциях. Пора прекратить эти откровенно вредные разговоры, и четко сказать, что государство не думает о том, чтобы сдвигать вправо возраст молодости», - подчеркнул Юрий Крупнов.