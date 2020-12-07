Составлен список самых курящих и пьющих регионов России

Составлен рейтинг российских регионов по склонности к вредным привычкам, сообщает ТАСС.

Список составлен по итогам 2017-2019 годов. Меньше всего вредных привычек у жителей Чечни, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Тамбовской области. В антилидерах рейтинга - Магаданская и Сахалинская области, республики Хакасия и Бурятия.

Самоизоляция как ступень к алкоголизации. Нарколог о продажах водки

Исследование учитывало потребление табака и алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным.

Ранее главный внештатный специалист, психиатр-нарколог министерства здравоохранения России Евгений Брюн назвал соотношение злоупотреблящих алкоголем женщин и мужчин в стране.

«Примерно один к четырем. На четырех мужчин - одна женщина», - цитирует нарколога РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Василенко
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