В Минздраве назвали соотношение пьющих россиянок к россиянам
Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог министерства здравоохранения России Евгений Брюн назвал соотношение злоупотреблящих алкоголем женщин и мужчин в стране.
«Примерно один к четырем. На четырех мужчин - одна женщина», - цитирует нарколога РИА Новости.
В ходе пресс-конференции Брюн заявил, что за три месяца 2020 года трудоспособных россиян умерло больше, чем за весь 2019 год. При этом нарколог выразил мнение, что причиной такой смертности стала не только вирусная нагрузка, но и наркологические проблемы россиян.
Отметим, что после объявления в России режима выходных дней в первые недели был зафиксирован заметный рост продаж алкоголя в стране. Из-за этого в некоторых регионах власти вынужденно ограничили продажу алкоголя.
Накануне в Роспотребнадзоре предупредили россиян, что употребление алкоголя с высоким содержанием спирта не убивает коронавирус. Напротив, «огненная вода» серьезно ослабляет иммунитет организма перед инфекциями, отмечает Ura.ru
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