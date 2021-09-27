Составлен список продуктов, вызывающих мигрень

Стали известны продукты, которые вызывают мигрень, сообщают «Известия» со ссылкой на врача-невролога Татьяну Вон.

Мясников назвал «мигрень с аурой» предвестником инсульта

К ним относится шоколад, алкогольные напитки, кофе и цитрусовые. По словам врача, при мигренях необходимо обратиться за консультацией к неврологу.

Мигрень отличает сильная головная боль, которая сопровождается тошнотой, а также светобоязнь. Приступ такой боли может длиться от четырех до 72 часов.

Возникать сильные головные боли могут из-за изменений в погоде, чувства голода и недосыпа.

Как сообщалось ранее, исследователи выявили новый клеточный механизм мигрени, который позволит в будущем создать новый способ ее лечения.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Здоровье
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры