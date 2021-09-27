Составлен список продуктов, вызывающих мигрень
Стали известны продукты, которые вызывают мигрень, сообщают «Известия» со ссылкой на врача-невролога Татьяну Вон.
К ним относится шоколад, алкогольные напитки, кофе и цитрусовые. По словам врача, при мигренях необходимо обратиться за консультацией к неврологу.
Мигрень отличает сильная головная боль, которая сопровождается тошнотой, а также светобоязнь. Приступ такой боли может длиться от четырех до 72 часов.
Возникать сильные головные боли могут из-за изменений в погоде, чувства голода и недосыпа.
Как сообщалось ранее, исследователи выявили новый клеточный механизм мигрени, который позволит в будущем создать новый способ ее лечения.
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