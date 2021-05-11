Составлен список опасных для аллергиков продуктов

По ее словам, у людей с аллергией на определенные виды пыльцы может возникнуть реакция на ряд продуктов, в результате чего от них придется отказаться.

Больным, у которых реакция на пыльцу деревьев, не рекомендуется яблоки, груши, сливы, персики, нектарины. Это же касается моркови, сельдерея, петрушки. Эксперт отметила, что эти фрукты и овощи не следует употреблять как в сыром виде, так и в виде соков, особенно свежевыжатых — молекулы аллергенов в пыльце и в этих продуктах одинаковые.

Для решения проблем с сезонной аллергией необходима помощь врача, однако есть способы справиться с ее симптомами самостоятельно. Об этом рассказал врач аллерголог-иммунолог, телеведущий Алексей Бессмертный в интервью радио Sputnik.

