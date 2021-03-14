Гинцбург: Россиян избавят от аллергии на орехи прививкой

В России ведется разработка препарата, который позволит избавить людей от аллергии на орехи, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.

По его словам, вакциной занимаются в институте иммунологии. Также ведется разработка новых поколений лекарственных препаратов, которые позволят преодолеть устойчивость возбудителей инфекций к антибиотикам. Как отметил Гинцбург, в настоящее время эта проблема остается одной из важнейших.