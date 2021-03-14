Гинцбург: Россиян избавят от аллергии на орехи прививкой
В России ведется разработка препарата, который позволит избавить людей от аллергии на орехи, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.
По его словам, вакциной занимаются в институте иммунологии. Также ведется разработка новых поколений лекарственных препаратов, которые позволят преодолеть устойчивость возбудителей инфекций к антибиотикам. Как отметил Гинцбург, в настоящее время эта проблема остается одной из важнейших.
Неконтролируемый приём антибиотиков и противовирусных препаратов может стать причиной новой пандемии более серьёзной инфекции. Об этом рассказала официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью агентству ТАСС.
По словам представителя ВОЗ, при неосторожном использовании медикаментов человечество может встретиться с пандемией устойчивых к ним микроорганизмов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru