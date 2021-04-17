Медик рассказал, как защититься от сезонной аллергии
Начавшийся в России сезон пыления деревьев провоцирует всплеск аллергических реакций. Для решения проблем с сезонной аллергией необходима помощь врача, однако есть способы справиться с ее симптомами самостоятельно. Об этом рассказал врач аллерголог-иммунолог, телеведущий Алексей Бессмертный в интервью радио Sputnik.
Как отметил аллерголог, на апрель приходится пик пыления деревьев в средней полосе России, и у многих жителей страны проявляются симптомы поллиноза: обильный насморк, выраженный зуд в области носа и глаз, чихание и слезотечение.
«Эти симптомы не проходят в течение нескольких дней, как при вирусной инфекции, а продолжают беспокоить», – добавил врач.
Бессмертный рекомендует в такой ситуации обратиться за медицинской помощью, чтобы специалист подобрал подходящий способ борьбы с аллергией. До посещения врача можно принять антигистаминный препарат в подходящей дозировке.
По словам аллерголога, если нет возможности обратиться к медикам, при симптомах аллергии можно умыться и промыть нос, чтобы смыть пыльцу.
«Также надо постараться ограничить доступ пыльцы в квартиру или любое другое помещение. Для этого надо закрыть окна и регулярно проводить влажную уборку», — порекомендовал специалист.
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