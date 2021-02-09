Составлен список наиболее востребованных у россиян врачей

Клиенты сервиса «СберЗдоровье» по итогам прошлого года чаще всего записывались к гинекологу, дерматологу и лору, говорится в исследовании компании.

Далее по числу обращений россиян находится невролог, психолог, психотерапевт и психиатр. В десятку также вошли терапевт, гастроэнтеролог, уролог, окулист и проктолог.

Самый заметный рост обращений в 2020 году был зафиксирован к пульмонологу - число заявок за год выросло на 50%, травматологу - на 48%, терапевту - 28%, трихологу - 27% и урологу - 19%.

Названы способы укрепить здоровье при изменениях температуры

Как отмечается, в прошлом году жители страны стали более ответственно относиться к своему здоровью: многие стали обращаться к специалистам не только при появлении симптомов какого-либо заболевания, но и консультировались с врачами и проходили обследования, чтобы убедиться в своем здоровье.

В 2020 году компании «СберЗдоровье», «СберМед ИИ» и «Лаборатория по искусственному интеллекту», входящие в группу Сбербанка, запустили сервис постановки предварительного диагноза онлайн, он работает на основе искусственного интеллекта.

По словам представителя «СберЗдоровья», система ставит правильный диагноз в 75-91% случаев. Чтобы воспользоваться услугой, пациент должен в свободной форме перечислить свои симптомы, затем система назовет три наиболее вероятных диагноза.

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:ЗдоровьеВрачи
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