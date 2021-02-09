Составлен список наиболее востребованных у россиян врачей

Клиенты сервиса «СберЗдоровье» по итогам прошлого года чаще всего записывались к гинекологу, дерматологу и лору, говорится в исследовании компании.

Далее по числу обращений россиян находится невролог, психолог, психотерапевт и психиатр. В десятку также вошли терапевт, гастроэнтеролог, уролог, окулист и проктолог.

Самый заметный рост обращений в 2020 году был зафиксирован к пульмонологу - число заявок за год выросло на 50%, травматологу - на 48%, терапевту - 28%, трихологу - 27% и урологу - 19%.