Составлен список наиболее востребованных у россиян врачей
Клиенты сервиса «СберЗдоровье» по итогам прошлого года чаще всего записывались к гинекологу, дерматологу и лору, говорится в исследовании компании.
Далее по числу обращений россиян находится невролог, психолог, психотерапевт и психиатр. В десятку также вошли терапевт, гастроэнтеролог, уролог, окулист и проктолог.
Самый заметный рост обращений в 2020 году был зафиксирован к пульмонологу - число заявок за год выросло на 50%, травматологу - на 48%, терапевту - 28%, трихологу - 27% и урологу - 19%.
Как отмечается, в прошлом году жители страны стали более ответственно относиться к своему здоровью: многие стали обращаться к специалистам не только при появлении симптомов какого-либо заболевания, но и консультировались с врачами и проходили обследования, чтобы убедиться в своем здоровье.
В 2020 году компании «СберЗдоровье», «СберМед ИИ» и «Лаборатория по искусственному интеллекту», входящие в группу Сбербанка, запустили сервис постановки предварительного диагноза онлайн, он работает на основе искусственного интеллекта.
По словам представителя «СберЗдоровья», система ставит правильный диагноз в 75-91% случаев. Чтобы воспользоваться услугой, пациент должен в свободной форме перечислить свои симптомы, затем система назовет три наиболее вероятных диагноза.
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