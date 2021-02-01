Названы способы укрепить здоровье при изменениях температуры

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в беседе с РИА «Новости» рассказал, как свести негативные эффекты от перепадов температуры к минимуму.

Резкие смены температуры могут вызвать неприятные ощущения и ухудшить состояние здоровья, заявил эксперт. Он рекомендовал для профилактики хорошо высыпаться и делать зарядку.