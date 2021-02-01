Названы способы укрепить здоровье при изменениях температуры

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в беседе с РИА «Новости» рассказал, как свести негативные эффекты от перепадов температуры к минимуму.

Резкие смены температуры могут вызвать неприятные ощущения и ухудшить состояние здоровья, заявил эксперт. Он рекомендовал для профилактики хорошо высыпаться и делать зарядку.

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Также Тяжельников напомнил о необходимости здорового питания: потребления большого количества овощей и фруктов и посоветовал избегать переутомляемости и стрессов.



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