Нейросети Сбербанка научились ставить медицинские диагнозы
Компании «СберЗдоровье», «СберМед ИИ» и «Лаборатория по искусственному интеллекту», входящие в группу Сбербанка, запустили сервис постановки предварительного диагноза онлайн, он работает на основе искусственного интеллекта. Об этом пишет РБК.
По словам представителя «СберЗдоровья», система ставит правильный диагноз в 75-91% случаев. Чтобы воспользоваться услугой, пациент должен в свободной форме перечислить свои симптомы, затем система назовет три наиболее вероятных диагноза.
Для обучения нейросети определять диагноз разработчики внесли в нее более 4 миллионов анонимных диагнозов, что охватывает 95% от всех диагнозов, которые ставят в поликлиниках России.
Собеседники издания отмечают, что разработчики в дальнейшем могут столкнуться с трудностями. Гендиректор телемедицинского сервиса «Доктор рядом» Денис Швецов считает, что внедрение искусственного интеллекта для постановки диагноза должно использоваться врачами, а не пациентами. Также эксперты отметили, что неверное понимание работы сервиса может подтолкнуть пациентов к самолечению.
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