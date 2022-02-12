Сомнолог объяснил причины пробуждений по ночам
Пробуждения по ночам в ряде случаев могут свидетельствовать о бессоннице, однако иногда тот факт, что человек просыпается среди ночи — это нормально. Об этом рассказал врач-сомнолог, специалист по медицине сна Европейского общества исследования сна Александр Мельников в беседе с агентством «Прайм».
Прежде всего, заявил эксперт, следует обратить внимание на частоту прерываний ночного сна.
«Несколько коротких пробуждений за ночь — это норма», — отметил Мельников.
Сомнолог подчеркнул, что важно, получается ли после пробуждения быстро заснуть: если нет — это признак бессонницы.
Также врач рекомендовал обратить внимание на причину пробуждений и на состояние утром. Если человек после ночного сна не чувствует себя отдохнувшим, стоит заняться исследованием сна. По словам Мельникова, у нарушений есть много причин, определить их может только специалист.
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