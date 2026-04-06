Как правило, люди испытывают проблемы со сном при тяжелых заболеваниях, таких, как апноэ или храп, бежать к врачу стоит, если храп сочетается с избыточным весом и вредными привычками. Об этом НСН заявил сомнолог Владимир Ковальзон.

Проблемы со сном испытывают 77% россиян, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опросы медицинских сервисов. Каждый второй жалуется на дневную сонливость и частые ночные пробуждения. Ковальзон назвал основной причиной нарушений сна проблемы со здоровьем.

«Главная причина — какой-то дискомфорт в жизни, тяжелые заболевания, например, бруксизм, храп, апноэ. Вместе с тем большинство жалоб — мнимые: сон на самом деле не нарушен, а ощущения чисто психологические. Такие вещи не основаны на объективном исследовании, людям вообще свойственно жаловаться», — сказал Ковальзон.