«Излишний вес и вредные привычки»: Почему не высыпаются россияне
Если тяжелый храп сочетается с избыточным весом, короткой шеей и вредными привычками, обязательно нужно идти к врачу, сказал НСН Владимир Ковальзон.
Как правило, люди испытывают проблемы со сном при тяжелых заболеваниях, таких, как апноэ или храп, бежать к врачу стоит, если храп сочетается с избыточным весом и вредными привычками. Об этом НСН заявил сомнолог Владимир Ковальзон.
Проблемы со сном испытывают 77% россиян, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опросы медицинских сервисов. Каждый второй жалуется на дневную сонливость и частые ночные пробуждения. Ковальзон назвал основной причиной нарушений сна проблемы со здоровьем.
«Главная причина — какой-то дискомфорт в жизни, тяжелые заболевания, например, бруксизм, храп, апноэ. Вместе с тем большинство жалоб — мнимые: сон на самом деле не нарушен, а ощущения чисто психологические. Такие вещи не основаны на объективном исследовании, людям вообще свойственно жаловаться», — сказал Ковальзон.
Собеседник НСН пояснил, в каких случаях необходима помощь специалиста.
«Если тяжелый храп сочетается с избыточным весом, короткой шеей и вредными привычками, обязательно нужно идти к врачу. Но проблема в том, что у нас нет официальных врачей-сомнологов. Все обращения неврологов в Минздрав в течение более чем 30 лет остаются без ответа. Они есть только в платных поликлиниках, страховкой не покрываются, и это очень дорогое удовольствие. В Москве таких центров полно, а в провинции с этим проблема», — добавил он.
Ранее Ковальзон заявил, что будильник — нежелательная вещь по своей сути, если человек живет в одном ритме, то он будет вставать по утрам и без «пугающих» сигналов.
