Сербия, Венгрия, Турция и Россия договорились усилить защиту газопровода «Турецкий поток», поскольку сербские специалисты обнаружили рядом с ним взрывчатку. Об этом в соцсетях сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. По его словам, к попытке подрыва газопровода может быть причастна Украина. Как сообщает ТАСС, Сийярто также заявил, что Венгрия обеспечит на своей территории охрану газопровода от границы с Сербией до границы со Словакией. Гайич допустил, что текущие события повлияют на отношения Сербии и Украины.

«Когда новым послом Украины в Сербии стал Александр Литвиненко - человек, вышедший из сферы спецслужб, уже появлялись опасения, что это может грозить проблемами. Поскольку уже есть история саботажа конкретного газопровода, связанная с действиями Украины и НАТО в целом, не удивился бы, что попытки саботажа других газопроводов существуют. Думаю, отношения Сербии и Украины очень неприятны для Сербии. Вучич ведет пронатовскую политику с первого дня своей власти. То, что мы узнали, что Сербия экспортирует оружие на Украину, - абсолютно против интересов сербского народа, служба в пользу глобального НАТО. Возможно в связи с текущими событиями будущие поставки остановятся. Хотя Вучич обещал России, что больше не будет этого делать, я лично этому не верю. Думаю, было бы хорошо, если бы Сербия избавилась от сделок, которые идут против сербских интересов», - сказал он.