Песков: И Россия, и Украина продолжают диалог с США
Переговорный процесс по Украине в настоящее время встал на паузу, так как у американцев много других дел. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как пишет RT, он отметил, что Киев продолжает свой разговор с Вашингтоном.
«И мы тоже по тем каналам, которые у нас имеются, продолжаем обмен информацией с американцами», — указал представитель Кремля.
Он добавил, что Москве неизвестно доподлинно о возможном визите в Киев спецпосланника президента США Стива Уиткоффа после Пасхи.
Ранее Песков заявил, что пауза в переговорах по украинскому вопросу не связана с условием по выводу ВСУ из Донбасса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Российские силы ПВО за сутки сбили 693 украинских беспилотника
- «Поле непаханное»: В Госдуме сказали, что делать с электросамокатами
- Новый худрук «Коляда-театра» рассказал о планах сохранить творческое наследие
- Песков: В инциденте с «Турецким потоком» в Сербии можно предположить следы Киева
- Без оружия? Что грозит Украине за диверсию в Сербии у «Турецкого потока»
- «Потребуется год»: Почему Дагестан уходит под воду из-за ливней
- Море, безвиз и Роналду: Когда будет безопасно лететь в Саудовскую Аравию
- Песков: И Россия, и Украина продолжают диалог с США
- Иран уличил США в попытке выкрасть уран
- ВСУ применили графитовые бомбы при атаке на инфраструктуру ДНР