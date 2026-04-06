Песков: И Россия, и Украина продолжают диалог с США

Переговорный процесс по Украине в настоящее время встал на паузу, так как у американцев много других дел. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Совфеде назвали глупостью предложение Зеленского по новому формату переговоров

Как пишет RT, он отметил, что Киев продолжает свой разговор с Вашингтоном.

«И мы тоже по тем каналам, которые у нас имеются, продолжаем обмен информацией с американцами», — указал представитель Кремля.

Он добавил, что Москве неизвестно доподлинно о возможном визите в Киев спецпосланника президента США Стива Уиткоффа после Пасхи.

Ранее Песков заявил, что пауза в переговорах по украинскому вопросу не связана с условием по выводу ВСУ из Донбасса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: стоп-кадр с видео
