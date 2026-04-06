ВСУ применили графитовые бомбы при атаке на инфраструктуру ДНР

Украинские военные при атаке на критическую инфраструктуру Донецкой Народной Республики применили графитовые бомбы. Об этом заявили в управлении ФСБ по региону.

Как отметили в ведомстве, вечером 5 апреля ВСУ применили тактику комбинированного налета на территорию республики. Система ПВО «Купол Донбасса» смогла подавить и отклонить от курса десять ударных беспилотников, сводные мобильные огневые группы ФСБ, Минобороны и Росгвардии сбили еще шесть БПЛА. При этом три дрона достигли объекта инфраструктуры.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ попытались атаковать Старобешевскую и Зуевскую тепловые электростанции.

