Иран уличил США в попытке выкрасть уран
Операция США по спасению пилотов могла быть прикрытием для попытки выкрасть уран из Ирана. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи, передает телеканал SNN.
«То, что это мог быть обманный маневр для того, чтобы выкрасть обогащенный уран, нельзя игнорировать», - указал дипломат.
Как отметил Багаи, результатом операции стал «второй "Табас"». Дипломат сделал отсылку к провальному маневру «Орлиный коготь» в 1980 году для спасения заложников из американского посольства в Тегеране. Во время операции один вертолет упал в воду после взлета, другой сбился с маршрута из-за пыльной бури, третий врезался в самолет-заправщик и был уничтожен, а другие вертолеты были захвачены в пустыне армией Ирана.
Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон изучает возможность военной операции по вывозу из Ирана около 450 кг урана.
