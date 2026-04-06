Песков: В инциденте с «Турецким потоком» в Сербии можно предположить следы Киева
В настоящее время нет доподлинных доказательств того, кто может стоять за попытками атаки на часть газопровода «Турецкий поток» в Сербии. Об этом заявил пресс-секретпрь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе брифинга он отметил, что ранее к таким актам саботажа «киевский режим имел прямое отношение».
«С большой долей вероятности можно предположить, что и на этот раз какие-то следы вмешательства киевского режима будут обнаружены», - указал представитель Кремля.
Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что возле трубопровода из Сербии в Венгрию, по которому поступает российский газ, обнаружили бомбу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
