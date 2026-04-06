Море, безвиз и Роналду: Когда будет безопасно лететь в Саудовскую Аравию
Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что Саудовская Аравия пользуется большим спросом среди россиян, безвизовый режим увеличит турпоток.
За месяц- два станет окончательно понятно, что будет с конфликтом вокруг Ирана, тогда можно будет спокойно лететь в Саудовскую Аравию, заявил НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
Безвиз между Россией и Саудовской Аравией начнет действовать 11 мая, сообщила пресс-служба МИД России. Россияне смогут находиться в Саудовской Аравии без визы не более 90 дней в год — непрерывно или суммарно. Целью поездки не должна быть работа, учеба или постоянное проживание в королевстве. Такие же требования будут действовать для граждан Саудовской Аравии. Арутюнов уверен, что туристов обрадует эта новость.
«Сейчас приостановлены полеты, в целом летают не наши перевозчики, а саудовские компании. Безвизовый режим – это очень важный шаг. Я думаю, что вне зависимости от ситуации вокруг Ирана будет большой поток туристов. У нас в стране живет от 20 до 25 миллионов мусульман, для них посещение Святой земли – это священная обязанность. Хадж — это паломничество в Мекку (Саудовская Аравия), пятый столп ислама, обязательный для мусульман раз в жизни при наличии возможности. Наши граждане посещали страну через Дубай, когда еще не было прямых перелетов», - отметил он.
По его словам, страна привлекает туристов не только курортами, но и спортивными соревнованиями.
«В туристическом плане страна продолжает развиваться, там построен фантастический кластер на Красном море - Red Sea Project. Там много проходит соревнований по футболу, теннису, Криштиану Роналду там играет. Кто-то специально туда на его игры даже прилетает. За месяц-два станет понятно, что будет с конфликтом вокруг Ирана, тогда уже можно будет спокойно ездить. Но на самом деле страна не так задействована в конфликте, как ОАЭ, Бахрейн. Когда случилась вся эта ситуация, наши туристы использовали именно Саудовскую Аравию, чтобы вылететь из Дубая. Из Саудовской Аравии есть несколько вариантов вылета и выезда, в этом смысле безопаснее», - добавил он.
Ранее в Минэкономразвития сообщили, что Россия передала Индии проекты соглашений о безвизовом режиме для туристических групп от трех человек на срок до 21 дня, пишет «Радиоточка НСН».
