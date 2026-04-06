Российские силы ПВО за сутки сбили 693 украинских беспилотника
6 апреля 202613:54
Российские средства ПВО за сутки сбили 693 украинских беспилотника. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ сообщает RT.
В военном ведомстве отметили, что также были сбиты 12 управляемых авиабомб.
«Сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS... две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», - добавили в министерстве.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в регионе два агрария погибли в результате атаки беспилотника ВСУ на трактор, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
