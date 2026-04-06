«Поле непаханное»: В Госдуме сказали, что делать с электросамокатами
Дмитрий Гусев заявил НСН, что ограничение скорости до 10 км/ч и упрощенная постановка на госучет усилят контроль за СИМ и снизят аварийность.
Для полноценной регулировки электросамокатов осталось ограничить их скорость в пешеходных зонах до 10 км/час, обязать тех, кто ими пользуется, соблюдать ПДД и сделать для них отдельные дорожки в прогулочных зонах. Об этом НСН рассказал зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.
По данным исследования, 51% петербуржцев уверены, что необходимо вводить полный запрет передвижения на электросамокатах. Среди москвичей сторонников этой меры — 45%. В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения Москвы и Санкт-Петербурга. Гусев отметил, что это положительная статистика.
«Еще два года назад количество москвичей, которые были против электросамокатов вообще, составляло 62%. Если их доля снизилась, значит, что те ограничения, которые ввели законодатели и компании по прокату самокатов, правильные. Однако нужно еще больше ограничить их скорость в пешеходных зонах до 10 км/час. Также каждый, кто пользуется электросамокатом, должен знать и соблюдать правила дорожного движения, то есть руками показывать повороты, как это делают велосипедисты и так далее. В прогулочных зонах должны быть отдельно дорожки для велосипедов и для электросамокатов», - рассказал он.
При этом Гусев также призвал сделать упрощенной процедуру постановки на госучет для этого вида СИМ (средство индивидуальной мобильности).
«И электросамокаты, и электровелосипеды должны быть поставлены на государственный учет по упрощенной процедуре. Сейчас у электросамокатов есть номера в рамках компании-владельца, и в Москве это работает. Есть камеры, понятно, кто нарушил. Но в чем проблема выдать эти номера электросамокатам по стране? В Москве около 60 тысяч электросамокатов, в стране - около 200 тысяч. Это не сложная управленческая задача - получать простые номера и упрощенную регистрацию. Тогда будет другая ответственность», - уточнил он.
Однако, по словам Гусева, электровелосипеды – отдельная история, требующая тщательного регулирования.
«Здесь непаханое поле. Курьеры в Москве на электровелосипедах - это самая большая опасность, особенно летом. Я лично за рулем несколько раз чуть не въезжал в этих ребят, потому что они выезжают неоткуда, едут по встречной полосе. Им тоже надо делать отдельные права, упрощенную форму. Удачный пример - это скутеры или мопеды, с которыми 15 лет назад в стране навели порядок», - подытожил он.
Ранее член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Валерий Горюханов заявил, что вводить дополнительные ограничения для электросамокатов в России пока не требуется, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
