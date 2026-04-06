Для полноценной регулировки электросамокатов осталось ограничить их скорость в пешеходных зонах до 10 км/час, обязать тех, кто ими пользуется, соблюдать ПДД и сделать для них отдельные дорожки в прогулочных зонах. Об этом НСН рассказал зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

По данным исследования, 51% петербуржцев уверены, что необходимо вводить полный запрет передвижения на электросамокатах. Среди москвичей сторонников этой меры — 45%. В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения Москвы и Санкт-Петербурга. Гусев отметил, что это положительная статистика.

«Еще два года назад количество москвичей, которые были против электросамокатов вообще, составляло 62%. Если их доля снизилась, значит, что те ограничения, которые ввели законодатели и компании по прокату самокатов, правильные. Однако нужно еще больше ограничить их скорость в пешеходных зонах до 10 км/час. Также каждый, кто пользуется электросамокатом, должен знать и соблюдать правила дорожного движения, то есть руками показывать повороты, как это делают велосипедисты и так далее. В прогулочных зонах должны быть отдельно дорожки для велосипедов и для электросамокатов», - рассказал он.