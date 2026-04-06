На изучение и анализ подобных чрезвычайных ситуаций, как масштабные паводки в Дагестане, обычно уходит от года, только потом можно сказать, почему это произошло. Об этом НСН рассказал заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов.

Сильные паводки в Дагестане привели к чрезвычайной ситуации – в результате произошел прорыв дамбы на Геджухском водохранилище в Дербентском районе. Там эвакуировали более 350 человек. Два человека пропали без вести, еще двое погибли, сообщил ТАСС министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Дагестана Нариман Казимагомедов. Болгов раскрыл, когда будут выяснены все причины ЧС.

«Конструктивные суждения можно будет вынести, только после того, как соответствующие службы обследуют ливневые канализации, изучат статистику дождей и наводнений, когда мы поймем, насколько экстремальные были осадки и соответствовали ли они проектам, на основе которых строились ливневка и сооружения. По другим подобным событиям эта работа занимает от полугода до года. Например, после наводнения в Крымске почти год занимались анализом. После наводнения в Орске тоже потребовался почти год исследований, чтобы понять, кто и где ошибся», - отметил он.