«Потребуется год»: Почему Дагестан уходит под воду из-за ливней
Вероятно, застройка в Дагестане носила хаотичный характер, а ливневые канализации не были готовы к стихии, заявил НСН Михаил Болгов.
На изучение и анализ подобных чрезвычайных ситуаций, как масштабные паводки в Дагестане, обычно уходит от года, только потом можно сказать, почему это произошло. Об этом НСН рассказал заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов.
Сильные паводки в Дагестане привели к чрезвычайной ситуации – в результате произошел прорыв дамбы на Геджухском водохранилище в Дербентском районе. Там эвакуировали более 350 человек. Два человека пропали без вести, еще двое погибли, сообщил ТАСС министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Дагестана Нариман Казимагомедов. Болгов раскрыл, когда будут выяснены все причины ЧС.
«Конструктивные суждения можно будет вынести, только после того, как соответствующие службы обследуют ливневые канализации, изучат статистику дождей и наводнений, когда мы поймем, насколько экстремальные были осадки и соответствовали ли они проектам, на основе которых строились ливневка и сооружения. По другим подобным событиям эта работа занимает от полугода до года. Например, после наводнения в Крымске почти год занимались анализом. После наводнения в Орске тоже потребовался почти год исследований, чтобы понять, кто и где ошибся», - отметил он.
При этом Болгов предположил, что дело может быть в хаотичной застройке в регионе, а ливневки просто были не готовы к таким катаклизмам.
«Видимо осадки были экстремальными, захватили обширную территорию, и поэтому ливневая канализация городов, которая не рассчитана на столь редкие события, не выдержала. Однако мы не знаем, велась ли последние 10 лет работа по уточнению зон затопления, состояния ливневой канализации. По-видимому, там застройка носит хаотичный характер, и не оцениваются риски затопления. Так что причин тут много», - подытожил он.
Ранее стало известно, что в Дербентском районе Дагестана из-за прорыва плотины Геджухского водохранилища обрушился мост на федеральной трассе «Кавказ», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
