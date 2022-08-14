Сомнолог назвал лучшее время для пробуждения
Нет оптимального времени пробуждения, удобного для всех. Об этом заявил глава Центра сомнологии КДЦ «Медси», врач функциональной диагностики высшей категории Татьяна Сурненкова изданию «Известия».
Чтобы определить оптимальное время для пробуждения, следует знать, вам нужно спать ночью, чтобы в течение дня чувствовать себя хорошо. Специалист рекомендует не углубляться в структуру сна и не анализировать его с помощью современных гаджетов, а подойти к оценке субъективно.
Циркадный ритм может меняться ежедневно в зависимости от нескольких факторов: продолжительность сна накануне, освещенность, приемы пищи, фитнес. Также важную роль в определении циркадного ритма играет хронотип человека - «сова» он, «жаворонок» или нечто среднее, отмечает газета.
«Например, у «совы» организм естественным образом захочет ложиться спать в полночь, чтобы просыпаться в девять утра. А соблюдение режима уменьшит последствие так называемого социального джетлага — когда социальные часы расходятся с биологическими», — отметила Сурненкова.
По ее словам, не существует идеального времени утреннего подъема, оптимального для всех. Если человек высыпается, не важно, во сколько он проснулся. Главное — следует соблюдать режим.
Ранее врач Каран Радж объяснил вялое состояние по утрам не количеством часов сна, а пробуждением посреди цикла сна.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,9 млн+28 694 / сут.
Умерли
383 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+16 874 / сут.
- Число пропавших без вести в результате взрыва в Ереване увеличилось до 27
- «Спартак» после разгрома «Сочи» вышел на первое место в РПЛ
- Музыканта Дэвида Боуи признали самым влиятельным артистом в Британии
- Один человек погиб после ракетного удара Украины по жилому району Энергодара
- Скончался певец и тесть Квентина Тарантино Цвика Пик
- Пистолетом-пулеметом ППК-20 и винтовкой СВЧ оснастят российскую армию в этом году
- Захарова указала условие для прекращения отношений России и США
- Польша создает концепцию прекращения выдачи виз россиянам для Евросоюза
- Число пострадавших после взрыва ТЦ в Ереване увеличилось до 51
- Владимир Путин посетит форум «Армия-2022» в подмосковной Кубинке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru