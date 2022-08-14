Сомнолог назвал лучшее время для пробуждения

Чтобы определить оптимальное время для пробуждения, следует знать, вам нужно спать ночью, чтобы в течение дня чувствовать себя хорошо. Специалист рекомендует не углубляться в структуру сна и не анализировать его с помощью современных гаджетов, а подойти к оценке субъективно.

Циркадный ритм может меняться ежедневно в зависимости от нескольких факторов: продолжительность сна накануне, освещенность, приемы пищи, фитнес. Также важную роль в определении циркадного ритма играет хронотип человека - «сова» он, «жаворонок» или нечто среднее, отмечает газета.

«Например, у «совы» организм естественным образом захочет ложиться спать в полночь, чтобы просыпаться в девять утра. А соблюдение режима уменьшит последствие так называемого социального джетлага — когда социальные часы расходятся с биологическими», — отметила Сурненкова.

По ее словам, не существует идеального времени утреннего подъема, оптимального для всех. Если человек высыпается, не важно, во сколько он проснулся. Главное — следует соблюдать режим.

Ранее врач Каран Радж объяснил вялое состояние по утрам не количеством часов сна, а пробуждением посреди цикла сна.

