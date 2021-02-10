Сомнолог рассказал об опасности пробуждений по ночам

Врач-сомнолог Медицинской академии имени Сеченова Михаил Полуэктов рассказал при каких условиях ночные пробуждения могут говорить о проблемах в организме.

По словам врача, человек в среднем пробуждается за ночь около 10 раз, в частности, когда переворачивается в постели. Полуэктов назвал это нормальным явлением при условии, если человек сразу же засыпает.

В эфире «Радио 1» сомнолог пояснил, что это может говорить о повышенной возбудимости нервной системы из-за жизненных неурядиц. Он добавил, что зачастую сон приходит в норму, как только человек справляется со стрессовой ситуацией, в которой он находится. В случае, если стресс ушел, а длительные пробуждения остались, эксперт посоветовал обратиться к специалистам по борьбе с бессонницей.





