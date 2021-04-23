Врач сообщил, как просыпаться бодрым
Вялое состояние по утрам может быть связано не с количеством часов сна, а с пробуждением посреди цикла сна, сообщил врач Каран Радж в своем TikTok.
По его словам, рассчитать время, во сколько стоит ложиться спать, помогает «правило 90 минут». Сон чередуется с поверхностным и глубоким. Каждый из этих циклов длится около 90 минут. «Вы чувствуете себя бодрым, если просыпаетесь в конце одного из этих 90-минутных циклов», — сказал эксперт.
Следует отсчитывать по 90 минут от времени, в которое надо проснуться, пока вы не дойдете до времени, в которое вам комфортно лечь спать.
Причиной бессонницы чаще всего становятся неправильные действия человека, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».
По словам медика, в первую очередь нужно отказаться от привычки смотреть на часы в случае пробуждения ночью.
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