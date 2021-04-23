Врач сообщил, как просыпаться бодрым

По его словам, рассчитать время, во сколько стоит ложиться спать, помогает «правило 90 минут». Сон чередуется с поверхностным и глубоким. Каждый из этих циклов длится около 90 минут. «Вы чувствуете себя бодрым, если просыпаетесь в конце одного из этих 90-минутных циклов», — сказал эксперт.

Следует отсчитывать по 90 минут от времени, в которое надо проснуться, пока вы не дойдете до времени, в которое вам комфортно лечь спать.

Причиной бессонницы чаще всего становятся неправильные действия человека, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

По словам медика, в первую очередь нужно отказаться от привычки смотреть на часы в случае пробуждения ночью.

