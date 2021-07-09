Врач: аномально жаркая погода может сказаться на увеличении смертности
Главврач московской городской поликлиники рассказала о рисках жары для заболевших коронавирусом и для людей старшего возраста.
Жара может привести к увеличению числа тяжелых случаев коронавируса. Об этом в эфире НСН заявила главный врач московской городской поликлиники №68 Наталья Кузенкова.
«Поскольку сейчас мы еще существуем в рамках эпидемии коронавирусной инфекции, жара отягощает течение этого заболевания, как и всех других заболеваний, поскольку она сама — большой стресс длят организма. Коронавиурс очень часто осложняется пневмонией, нарушает функции дыхания и больному вдвойне тяжело справляться с такой нагрузкой, когда организм и так перегружен борьбой с жарой. И вынуждена констатировать, что жара может привести к увеличению числа тяжелых случаев COVID-19», — рассказала она.
Медик посоветовала заболевшим коронавирусом поддерживать в помещении достаточную влажность воздуха и пить больше жидкости. Кроме того, по словам Кузенковой, чтобы не допускать подобных рисков, необходимо как можно быстрее вакцинироваться от COVID-19.
По словам главврача, аномально жаркая погода может сказаться на состоянии здоровья людей и на увеличении смертности. В особой группе риска находятся пожилые люди — в большинстве случаев они имеют хронические заболевания, которые могут обостряться и приводить к осложнениям. Поэтому для них крайне важно, чтобы организм получал достаточно воды.
«Организм пожилых людей уже не способен так быстро адаптироваться к перемене климатических условий. Уменьшение жидкости в организме, обезвоживание привод к целому каскаду неблагоприятных реакций. Пожилые люди часто не чувствуют обезвоживания. В результате увеличивается вязкость крови, повышается риск тромбоза. Это может приводить к инфарктам, инсультам, тромбозам глубоких вен нижних конечностей. Это угроза для всей сердечно-сосудистой системы», — пояснила Кузенкова.
Врач призвала людей старшего возраста скорректировать свой образ жизни и соблюдать все необходимые меры для снижения риска возникновения угроз здоровью.
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