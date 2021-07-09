Врач: аномально жаркая погода может сказаться на увеличении смертности

Медик посоветовала заболевшим коронавирусом поддерживать в помещении достаточную влажность воздуха и пить больше жидкости. Кроме того, по словам Кузенковой, чтобы не допускать подобных рисков, необходимо как можно быстрее вакцинироваться от COVID-19.

По словам главврача, аномально жаркая погода может сказаться на состоянии здоровья людей и на увеличении смертности. В особой группе риска находятся пожилые люди — в большинстве случаев они имеют хронические заболевания, которые могут обостряться и приводить к осложнениям. Поэтому для них крайне важно, чтобы организм получал достаточно воды.

«Организм пожилых людей уже не способен так быстро адаптироваться к перемене климатических условий. Уменьшение жидкости в организме, обезвоживание привод к целому каскаду неблагоприятных реакций. Пожилые люди часто не чувствуют обезвоживания. В результате увеличивается вязкость крови, повышается риск тромбоза. Это может приводить к инфарктам, инсультам, тромбозам глубоких вен нижних конечностей. Это угроза для всей сердечно-сосудистой системы», — пояснила Кузенкова.

Врач призвала людей старшего возраста скорректировать свой образ жизни и соблюдать все необходимые меры для снижения риска возникновения угроз здоровью.

