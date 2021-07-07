Активность, диета и регулярный душ. Гериатр дала советы пожилым в жару
Главный гериатр департамента здравоохранения Москвы в эфире НСН рассказала о правилах, которых должны придерживаться в жаркую погоду люди старшего возраста.
Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве из-за жаркой погоды. Температура воздуха сегодня достигает +30 градусов. В ближайшие дни, по данным синоптиков, тропический зной не спадет. Жара – это стресс, прежде всего, для пожилых людей, рассказала в эфире НСН главный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.
По ее словам, повышение температуры окружающей среды требует дополнительных усилий со стороны организма, отягощенного сопутствующими заболеваниями, для обеспечения нормальной терморегуляции.
«Чем старше человек, тем сложнее он приспосабливаться к высоким температурам во время жары: нарушается потоотделение, терморегуляция, страдает сердечно-сосудистая система, нарушается водно-электролитный баланс, может быть ухудшение состояния со стороны респираторной системы и, как правило, страдает моче-выделительная функция, функция почек. Могут также страдать функции мозга: развиваются острые когнитивные нарушения. Известно, что в жаркие дни увеличивается смертность среди людей старше 75 лет», - рассказала гериатр.
По словам Рунихиной, существует ряд поведенческих правил, которых должны придерживаться люди старшего возраста в жаркую погоду.
«В жару нужно находиться дома, притенять окна. Если есть возможность -проводить время в парке, в тени деревьев рядом с фонтанами, озером или прудом. Это дает ощущение прохлады. Замечательно в это время быть в помещении, в котором работает кондиционер. Ни в коем случае не планировать никакой работы или активности на ярком солнце в дневное время. Дела лучше перенести на ранние утренние или поздние вечерние часы. Второе правило – сохранять контроль над количеством принятой воды – 1,5-2 литра в течение дня небольшими порциями. Чем старше человек, тем больше ослабевает у него чувство жажды. В то же время с водой теряются электролиты, микроэлементы, поэтому необходимо восполнять их свежевыжатыми соками, смузи, овощными салатами, фруктами и морсами. По питанию лучше всего придерживаться легкой молочно-растительной диеты, порции должны быть небольшие. Жирных и жареных продуктов нужно избегать», - отметила медик.
Несмотря на то, что больших физических нагрузок лучше избегать, нельзя забывать об умеренной активности.
«Очень опасный синдром на фоне жары – развитие функциональных нарушений. Очень опасно не вставать с постели, переставать двигаться. Когда спадает жара, нужно вставать, ходить. Отсутствие активности в таком возрасте очень быстро приводит к декомпенсации и нарушению контроля, в том числе постуральных реакций. На этом фоне может усилиться такой гериатрический синдром, как падение. А любое падение может закончиться фатально для пожилого человека. Очень опасен перелом шейки бедра, черепно-мозговая травма», - пояснила специалист столичного депздрава.
Также Рунихина посоветовала в жару почаще принимать душ, что охлаждает тело и профилактирует возможные кожные заболевания.
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