Активность, диета и регулярный душ. Гериатр дала советы пожилым в жару

Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве из-за жаркой погоды. Температура воздуха сегодня достигает +30 градусов. В ближайшие дни, по данным синоптиков, тропический зной не спадет. Жара – это стресс, прежде всего, для пожилых людей, рассказала в эфире НСН главный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.

По ее словам, повышение температуры окружающей среды требует дополнительных усилий со стороны организма, отягощенного сопутствующими заболеваниями, для обеспечения нормальной терморегуляции.

«Чем старше человек, тем сложнее он приспосабливаться к высоким температурам во время жары: нарушается потоотделение, терморегуляция, страдает сердечно-сосудистая система, нарушается водно-электролитный баланс, может быть ухудшение состояния со стороны респираторной системы и, как правило, страдает моче-выделительная функция, функция почек. Могут также страдать функции мозга: развиваются острые когнитивные нарушения. Известно, что в жаркие дни увеличивается смертность среди людей старше 75 лет», - рассказала гериатр.

По словам Рунихиной, существует ряд поведенческих правил, которых должны придерживаться люди старшего возраста в жаркую погоду.