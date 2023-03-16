Собянин: В Москве расширяется производство изделий для скорой помощи
Производство изделий для службы скорой медицинской помощи будет расширено одним из участников Особой экономической зоны «Технополис «Москва». Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Согласно озвученным планам предполагается запустить выпуск новой линейки инновационных продуктов, которые заменят ушедшие с рынка зарубежные аналоги медицинских изделий. Как уточнил Собянин, в производство уже запущены несколько вариантов номенклатуры: одноразовый иммобилизационный пояс для стабилизации таза при травмах; индикатор эффективности сердечно-легочной реанимации; одноразовые медицинские инструменты.
Кроме того, заканчивается разработка портативного монитора для реанимации СО2; пульсоксиметра с жидкокристаллическим дисплеем; микромонитора СО2 для реанимационных автомобилей и отделений реанимации.
По словам градоначальника, проектом занимается отечественная компания «Медплант», которая успешно зарекомендовала себя на рынке. Она уже сумела оснастить свыше 25 тысяч машин скорой помощи по всей России.
Как подчеркнул Сергей Собянин, такие производители - резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» получают от города целенаправленную поддержку. Они освобождаются на 10 лет от налогов, получают льготные режимы аренды земли, таможенной зоны и ряд других опций помощи.
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