Собянин: Резидент «Технополис Москва» поставил почти 2 млн медизделий для нужд города

Почти 2 млн медицинских изделий для стомированных пациентов поставил в клиники столицы резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва» в рамках офсетного контракта, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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Градоначальник отметил, что компания-поставщик «Гемамед» вложила в производство медизделий для людей со стомой больше 1 млрд рублей. Само производство расположилось в ОЭЗ «Технополис «Москва».

Планируется полностью закрыть потребности Москвы по основным медизделиям для стомированных пациентов, рассказал глава столицы. Также будут развиваться поставки в регионы страны. Производитель планирует выпускать 5,5 млн изделий в год, выйдя на полную производственную мощность уже в текущем году.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин , что московские терапевты поставили 9 млн диагнозов с помощью нейросетей, при этом времени на назначение дополнительных исследований и консультаций теперь требуется в 10 раз меньше, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:МедицинаМоскваСергей Собянин
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