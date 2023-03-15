Собянин: Резидент «Технополис Москва» поставил почти 2 млн медизделий для нужд города

Градоначальник отметил, что компания-поставщик «Гемамед» вложила в производство медизделий для людей со стомой больше 1 млрд рублей. Само производство расположилось в ОЭЗ «Технополис «Москва».

Планируется полностью закрыть потребности Москвы по основным медизделиям для стомированных пациентов, рассказал глава столицы. Также будут развиваться поставки в регионы страны. Производитель планирует выпускать 5,5 млн изделий в год, выйдя на полную производственную мощность уже в текущем году.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин , что московские терапевты поставили 9 млн диагнозов с помощью нейросетей, при этом времени на назначение дополнительных исследований и консультаций теперь требуется в 10 раз меньше, сообщает НСН.

